CBF vai inaugurar plataforma para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai inaugurar, nesta segunda (06), uma plataforma para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A intenção da entidade é reunir a comunidade do futebol no país e auxiliar pessoas que sofrem com incidente histórico no estado. A informação é do portal ”Máquina do Esporte”.

A ideia começou a ser colocada em prática na última semana e tem como autoria o grupo Imply, uma das principais empresas de bilheteria do país. Mais especificamente, o autor foi o CEO da instituição, Tironi Paz Ortiz.

A sede da companhia fica em Santa Cruz do Sul, cidade do interior gaúcho. A propósito, há a contribuição da corporação com a disponibilização de um helicóptero para realizar o resgate de moradores da região, que ficaram ilhados por conta das chuvas.

Idealização da parceria entre Imply e CBF

Por sinal, Tironi buscou se beneficiar da sua ligação com o futebol para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, fez contato com a CBF, especialmente a diretoria de Marketing da confederação para estabelecer uma parceria. O CEO da Imply sugeriu a criação de um sistema único de doações para os afetados pelo desastre natural.

Com isso, o desenvolvimento da plataforma para reunir donativos ocorre desde o último sábado (04). A CBF vai anunciá-la, nesta segunda-feira (06).

“Propusemos criar um espaço para ser um único canal que receba todas as doações. Se não, fica muito pulverizado. Vamos poder coletar na plataforma até mesmo doações do torcedor. E faremos de uma forma para que ele possa indicar o clube que torce e depois podermos ver os que mais arrecadaram”, afirmou Tironi Paz Ortiz, em entrevista ao portal “Máquina do Esporte”.

Planejamento com a iniciativa

O planejamento é unir a comunidade do futebol e estimulá-la a acumular doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A ação também representa uma mobilização inédita dos clubes, federações e a própria CBF. Principalmente após o começo das discussões de um estabelecimento de uma liga que inclua a Primeira e Segunda divisões do futebol brasileiro.

O debate iniciou em 2021 e, desde então, os clubes adotam um pensamento que visa o seu benefício próprio. Ou seja, o episódio pode promover uma mudança do cenário.

Devido às fortes chuvas que atingiram o estado, a partida da ida entre Inter e Juventude pela Copa do Brasil, que ocorreria na última quarta (01/05), foi adiada.

Desse modo, o duelo que vai ocorrer no Beira-Rio foi reagendado para o dia 10 de maio. Posteriormente foi a vez da CBF cancelar os compromissos do Colorado, Grêmio e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, que deveriam acontecer neste último final de semana. Além disso, a Conmebol decidiu que os confrontos do Tricolor Gaúcho e do Internacional pela Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, que ocorreriam nesta semana, também foram cancelados.

