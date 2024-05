Santos conversa com Argentinos Juniors para parcelar dívida por Carabajal

O Santos vem mantendo conversas com o Argentinos Juniors para chegar em um consenso e parcelar o pagamento da dívida pela compra de Carabajal. O clube da Argentina cobra R$ 3 milhões do Peixe e já acionaram a Fifa, fazendo com que os brasileiros corram o risco de sofrer mais um transfer ban na temporada, que impede o clube de registrar novos jogadores.

Para conseguir evitar uma nova punição, o Santos aposta nos recentes acordos feitos pela diretoria, que anularam dois transfer bans até aqui. Os acertos foram com o ex-treinador Fabián Bustos e com o Kransnodar, clube russo. Em ambos os casos, o Peixe vem cumprindo os pagamentos. Cenário que pode ajudar a convencer o presidente do Argentinos, Christian Malaspina, a topar um parcelamento, assim como fez com os acordos anteriores.

O Alvinegro Praiano não convive com a melhor situação financeira. Então, um parcelamento ajudaria no fluxo do caixa e nas pretensões para o restante do ano. O Santos já registrou três jogadores (Escobar, Patrick e Serginho), antes da punição chegar. Contudo, pode ficar impedido de inscrever novos atletas no segundo semestre, quando a janela de transferência se abre novamente.

Carabajal desde que deixou o Santos

Atualmente, Carabajal está no Puebla, do México. Aos 33 anos, ele teve passagem sem grande destaque pelo Santos. O meia disputou 12 partidas e marcou um gol no período em que esteve no clube. Além disso, também chegou a ser emprestado ao Vasco, onde também não brilhou, no ano passado.

