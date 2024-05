Confira os principais times de Coquimbo, cidade que receberá partida do Flamengo

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (5), no Chile, para enfrentar o Palestino. No entanto, a partida, válida pela Libertadores, acontecerá longe da casa do time chileno. Afinal, a sua casa, o Estádio de La Cisterna, foi vetado pela Conmebol por conta da má qualidade do gramado. Dessa forma, o jogo acontecerá a cerca de 460 km de Santiago, no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. O Jogada10 mostra para você a história do futebol na cidade de Coquimbo.

Coquimbo conta com duas grandes equipes, o Coquimbo Unido e o La Serena. O primeiro, aliás, que é o dono do estádio que receberá o Flamengo, é o mais popular da cidade e disputa a elite do futebol nacional. Em contrapartida, o La Serena joga a segunda divisão local.

Piratas e aurinegros: conheça a história do Coquimbo

Fundado em 1958, o Coquimbo surgiu da junção de dois clubes: Coquimbo FC e Unión FC. A melhor fase do time no decorrer de seus 65 anos foi em 1991, quando terminou o Campeonato Chileno na segunda posição. Aliás, com a colocação, disputou a Libertadores do ano seguinte, enfrentando Newell’s Old Boys, San Lorenzo, Universidad Católica e Colo-Colo na fase de grupos.

Já na segunda divisão, o Coquimbo foi campeão das edições de 1962 , 1977, 2018 e 2021. Atualmente, a equipe disputa a Sul-Americana, e está no grupo do Red Bull Bragantino. No primeiro duelo com o time brasileiro, perdeu por 1 a 0.

Por conta da tradição de peritas e na lenda dos tesouros perdidos na cidade, os torcedores do Coquimbo Unido são conhecidos como Piratas. Aliás, ele está presente no próprio escudo do clube.

Os Granates do La Serena

Com o nome que leva a capital da cidade, o La Serena, principal rival do Coquimbo, tem um título para chamar de seu. Afinal, diferentemente do outro grande time local, a equipe tem, em seus 68 anos, o título da Copa Chile, de 1960. Além disso, tem três titulo da segunda divisão (1957, 1987 e 1996).

Aliás, no início de sua história, o La Serena era apresentado como a seleção de futebol da cidade de La Serena, conquistando três títulos do torneio nacional de futebol amador (1949, 1951 e 1954).

Os torcedores do La Serena são conhecidos como “Granates”, ou seja, granadas. Além disso, os membros da barra-brava, que no Brasil conhecidos como torcida organizada, são os “Papayeros”.

Retrospecto entre as equipes

Coquimbo Unido e La Serena já se enfrentaram em 94 oportunidades, com vantagem no retrospecto para os piratas. Foram 38 vitórias do Coquimbo, contra 24 do La Serena e 32 empates.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.