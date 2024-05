Arena do Grêmio passa por desocupação de abrigados devido à falta de estrutura

A Arena do Grêmio, casa do Imortal, estava sendo um ponto de abrigo temporário para as vítimas das enchentes que ocorrem no Rio Grande do Sul. Contudo, o estádio vai passar por desocupação devido à ausência de estrutura. Principalmente pela falta de água e luz. O local era refúgio para cerca de 500 pessoas, mas segundo a nota do clube, o cenário é caótico.

“Devido à falta de estrutura adequada, incluindo a ausência de luz e água, a Brigada Militar será responsável por transferir os desabrigados para locais com infraestrutura completa”, informou o Imortal.

“O estádio, que se tornou um refúgio temporário para os necessitados, está agora sem condições de manter sua função de abrigo. Permanecerão na Arena apenas os seguranças”, acrescentou no comunicado o Grêmio.

A Arena do Grêmio, que serviu como ponto provisório de abrigo para mais de 500 pessoas afetadas pela enchente em Porto Alegre, enfrenta uma situação crítica.

De acordo com a previsão do clube, a Brigada Militar deve levar as pessoas que estavam abrigadas na Arena para locais seguros na capital gaúcha ainda nesta segunda-feira (06). Vale ressaltar que devido às enchentes, a circulação em Porto Alegre é limitada, principalmente em pontos como o aeroporto, os CTs das equipes. Assim como os estádios Arena do Grêmio e Beira-Rio.

Em parceria, CBF tenta ajudar as vítimas das enchentes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai inaugurar, nesta segunda (06), uma plataforma para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Tal novidade é uma parceria com a empresa Imply, uma das principais companhias de bilheteria do país. A intenção da entidade é reunir a comunidade do futebol no país e auxiliar pessoas que sofrem com o incidente histórico no estado.

Grêmio e Inter tiveram seus compromissos cancelados

Devido às fortes chuvas que atingiram o estado, a partida da ida entre Inter e Juventude pela Copa do Brasil, que ocorreria na última quarta (01/05), foi adiada.

Desse modo, o duelo que vai ocorrer no Beira-Rio foi reagendado para o dia 10 de maio. Posteriormente foi a vez da CBF cancelar os compromissos do Colorado, Grêmio e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, que deveriam acontecer neste último final de semana. Além disso, a Conmebol decidiu que os confrontos do Tricolor Gaúcho e do Internacional pela Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, que ocorreriam nesta semana, também foram cancelados.

