Vasco atinge marca negativa na era pontos corridos do Brasileirão

O começo do Vasco no Brasileirão-2024 é bastante desanimador. E, após o revés do último domingo (5) para o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba, o clube chegou a uma marca negativa na era dos pontos corridos.

Isso porque já são quatro derrotas nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, algo inédito na história do Vasco desde 2003. O clube já até havia perdido três vezes nos primeiros cinco jogos (em 2003, 2004, 2017 e 2019). Mas quatro derrotas é a primeira vez.

Isto não significa, no entanto, que a campanha no Brasileirão-2024 é a pior do Vasco no período. Por mais que tenha perdido quatro jogos, o Cruz-Maltino venceu na estreia, conquistando, assim, três pontos importantes diante do Grêmio, na rodada inaugural do torneio.

Em 2004 e em 2019, o Vasco chegou à quinta rodada com apenas dois pontos – dois empates. Mas havia perdido “apenas” três vezes. Cabe salientar que nos dois anos citados, o Gigante da Colina conseguiu evitar o rebaixamento.

ANO – PONTOS – DERROTAS

2003 – 4 – 3

2004 – 2 – 3

2005 – 10 – 1

2006 – 8 – 1

2007 – 11 – 0 (líder do Campeonato Brasileiro)

2008 – 7 – 2

2010 – 5 – 2

2011 – 8 – 1

2012 – 13 – 0 (líder do Campeonato Brasileiro)

2013 – 7 – 2

2015 – 3 – 2

2017 – 6 – 3

2018 – 8 – 1

2019 – 2 – 3

2020 – 11 – 0

2023 – 6 – 1

2024 – 3 – 4

