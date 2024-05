Cantor sertanejo tieta Messi no Inter Miami

O cantor brasileiro Gusttavo Lima está viajando pelos Estados Unidos. Aliás, ele aproveitou a oportunidade para ir com os filhos a um jogo do Inter Miami e conhecer o astro argentino Lionel Messi.

O encontro ocorreu no Lockhart Stadium, na Flórida, pela 11ª rodada da Major League Soccer (MLS). O momento, afinal, foi postado nas redes sociais do artista. “Que honra! Lionel Messi, ídolo demais”, escreveu o cantor.

No entanto, mais que conhecerem o ídolo argentino, Gusttavo Lima e os filhos acompanharam a goleada do Miami por 6 a 2 sobre o New York Red Bulls. Os gols foram marcados por Rojas (2), Suárez (3) e Messi.

Todavia, se o argentino marcou apenas um gol, ele contribuiu com a goleada dando cinco assistências. Assim, Messi participou de todos os gols da equipe.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .