Sensação do Espanhol, Girona pode romper com grupo City

Girona vem fazendo bonito no Campeonato Espanhol - (crédito: Lluis Gene/AFP via Getty Images)

Sensação do futebol espanhol e classificado para a próxima edição da Champions League, o Girona deve romper com o Grupo City. Segundo o jornal “Relevo”, o clube da Catalunha pode adotar essa medida justamente para poder jogar a principal competição de clubes do continente.

Isso porque a Uefa não permite que dois clubes do mesmo proprietário dispute a competição. O principal clube do grupo é o Manchester City, que já está classificado para a Liga dos Campeões na temporada 2024/25. Dessa maneira, o Girona estaria sujeito a uma alteração em seu quadro de sócios proprietários para poder participar pela primeira vez no torneio.

Atualmente, as ações do Girona são divididas da seguinte maneira: o Grupo City detém 47%. O empresário boliviano Marcelo Claure possui 35%, enquanto o Girona Football Clube, pertencente ao irmão do técnico Pep Guardiola, tem 16% das ações. Outros 2% estão divididos por sócios minoritários.

De acordo com o “Relevo”, o clube espanhol fará uma reestruturação em seu conselho administrativo para poder disputar da Liga dos Campeões. A mudança, contudo, seria temporária.

Por outro lado, segundo a “ESPN”, o Girona pretende obter junto à Uefa uma permissão especial para poder disputar a Champions. Para isso, precisa provar à entidade que tem autonomia suficiente em sua relação com o Grupo City.

No último sábado, o Girona bateu o Barcelona, por 4 a 2, e assumiu a segunda colocação do Campeonato Espanhol, ultrapassando justamente o rival catalão. Agora, a equipe tem 74 pontos e está atrás somente do Real Madrid, que soma 87 e já conquistou o título com quatro rodadas de antecipação. Já os Blaugranas somam 73.

