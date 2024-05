Renato Gaúcho é resgatado no Rio Grande do Sul

Renato Gaúcho deixou o hotel onde mora em Porto Alegre com auxilio de resgate, já que as rodovias e ruas da capital estão interditadas por causa do nível da água.

Carol Portaluppi, filho do treinador do Grêmio e ídolo do clube, informou a situação do pai pelas redes sociais.

– Meu pai foi resgatado também, graças a Deus – postou Carol, que vem compartilhando pedidos de resgates e pontos de apoio para entrega de donativos.

COMO ESTÁ RENATO GAÚCHO?

No vídeo que a filha divulgou, o treinador aparece bem, usando short jeans, camisa branca, boné e carregando uma mochila. O treinador saiu do local com ajuda por causa das inundações limitaram o uso de ruas e rodovias na capital.

SITUAÇÃO DO GRÊMIO

O Grêmio entrou em campo pela última vez no dia 30 de abril, pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil, diante do Operário, mas o jogo foi realizado no Paraná, na ocasião.

A CBF adiou o jogo da equipe contra o Criciúma pelo Brasileirão, enquanto a Conmebol adiou a partida contra o Huachipato pela Libertadores. Como resultado, os dois jogos seguem sem data definida para serem realizados.

TRAGÉDIA NO RS

A situação no Rio Grande do Sul está complicada, tanto que os estádios do Internacional e do Grêmio estão com os gramados inundados e impossibilitados de receber jogos.

Por esse motivo, a CBF e a Conmebol adiaram as partidas dos clubes. Em suma, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que o número de mortos subiu para 83 nesta segunda-feira e que dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas.