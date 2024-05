Corinthians deve ter mudanças para jogo na Sul-Americana

Nesta terça-feira (6), o Corinthians encara o Nacional-PAR, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo será no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A bola começa a rolar a partir das 19h (de Brasília).

Com quatro pontos conquistados, a equipe do técnico Antônio Oliveira pode ficar em situação delicada em sua chave em caso de tropeço. No pior dos cenários, o Timão corre o risco de encerrar a rodada cinco pontos atrás do líder Argentinos Juniors.

Mudanças na escalação

No último treino em solo brasileiro, o Corinthians trabalhou de olho em mudanças na formação da equipe que vai a campo buscar o resultado. Uma mudança é certa. O zagueiro Raul Gustavo, expulso na rodada passada, está fora. Cacá assume a posição ao lado de Félix Torres.

Ainda no setor defensivo, Mateuzinho pode ficar com a vaga de Fagner. Enquanto isso, no meio-campo, Paulinho pode surpreender e ganhar a posição de Rodrigo Garro.

Por fim, o setor ofensivo também pode apresentar mudanças. Wesley, principal destaque nos últimos jogos, pode ficar no banco de reservas com o propósito de amenizar o desgaste físico. Sendo assim, Yuri Alberto pode reaparecer na equipe titular.

Veja a provável escalação do Corinthians: Carlos Miguel; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Paulinho); Romero, Wesley (Yuri Alberto) e Pedro Raul.

Igor Coronado

Contratado a peso de ouro, Igor Coronado trabalhou com bola e pode ser a grande novidade entre os relacionados para o duelo no Paraguai. Aliás, o jogador pouco atuou desde a sua chegada. Foram cinco jogos e uma assistência.

Calendário

O duelo contra o Nacional-PAR é o último do Corinthians fora de casa. Nas duas rodadas finais, quando encara o Argentinos Juniors e o Racing, o palco será a Neo Química Arena.

