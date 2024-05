São Paulo acabou com jejum de uma década

No último domingo (5), o São Paulo derrotou o Vitória por 3 a 1 no Estádio Barradão, em jogo valido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O placar foi comemorado pelos atletas, pois levou o Tricolor Paulista a parte de cima da classificação. Agora, o time soma sete pontos e aparece no oitavo lugar.

Além disso, o técnico Luis Zubeldía permanece invicto no comando da equipe. São quatro jogos, com três vitórias e um empate. Por fim, o time estancou a crise, que estava em alta com Tiago Carpini.

Força como visitante

Um dos pontos mais comemorados na vitória em Salvador foi o momento positivo do São Paulo como visitante, algo que incomodava a torcida e preocupava elenco e comissão técnica.

Nos últimos anos, o time apresentava muita dificuldade longe do Morumbis. Vale lembrar, que na temporada passada, a equipe venceu apenas uma vez como visitante no Brasileirão. Só para ilustrar, em 2024, a realidade é bem diferente, com duas vitórias em três compromissos.

Em sequência contra Atlético-GO, Barcelona de Guayaquil, Águia de Marabá e Vitória, o Tricolor emplacou quatro vitórias consecutivas como visitante.

O próximo jogo fora de casa será na quarta-feira (8) diante do Cobresal. O jogo é válido pela quarta rodada da Libertadores da América e um triunfo pode encaminhar a classificação ao mata-mata.

São Paulo quebra tabu

Antes da atual marca alcançada por Zubeldía e seus comandados, Murici Ramalho havia conquistado quatro triunfos fora de casa na temporada 2014. Na ocasião, o Tricolor venceu XV de Piracicaba, Botafogo-SP, Corinthians e CSA.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.