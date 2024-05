Fluminense informa estar dentro do prazo por dupla ex-Atlético-MG

Em nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira (6), o Fluminense negou que está sendo acionando na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) por dívidas em negociações de jogadores com o Atlético-MG.

Segundo o comunicado, o clube está no período de carência – 90 dias – para efetuar parcelas de pagamentos das negociações pelo lateral-direito Guga e pelo ponta Keno. Ambos chegaram ao Flu em 2023 provenientes do Galo mineiro.

O Fluminense informa na nota que, de fato, recebeu notificação do Atlético pelo atraso na última parcela, vencida no dia 20 de abril. Mas o contrato prevê carência de 90 dias, o clube carioca ainda estaria em dia com seus vencimentos.

O comunicado ainda informa que as parcelas anteriores estão em dia. O Fluminense pagou R$ 9,6 milhões ao Atlético por Guga R$ 5,5 milhões por Keno.

Confira a nota do Fluminense

“O Fluminense informa que não procede que está sendo acionado na CNRD. A parcela de 20 abril venceu e o Atlético Mineiro notificou o clube, informando que levaria o caso para a CNRD. Porém, o contrato prevê carência de 90 dias para o pagamento, ou seja, estamos contranotificando que estamos dentro do prazo. Todas as parcelas anteriores estão absolutamente em dia”.

