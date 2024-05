Vasco convida trio da SAF para Sessão Extraordinária no CD

CEO do Vasco, Lúcio Barbosa é convocado para reunião no CD - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Visando esclarecimentos sobre o futuro de sua SAF, o Vasco convidou três membros para participarem da Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo, na quinta-feira (9). São eles: o CEO (Chief Executive Officer) Lúcio Barbosa, a CFO (Chief Financial Officer) Kátia dos Santos e o representante do clube no Conselho Fiscal da SAF, Marco Schroeder.

O convite para que eles compareçam à sessão, que será de maneira híbrida, visa prestar esclarecimentos sobre o planejamento da SAF vascaína. Além disso, ela tem como finalidade a discussão da fiscalização da SAF do Vasco e a busca por autossustentabilidade nos próximos anos.

Confira a nota

“Amigos, boa noite, pelo dever de lealdade a vocês, informo que, no dia no próximo dia 09 de maio de 2024, convocaremos uma Sessão Extraordinária, híbrida, para tratar a seguinte ordem do dia:

1.Aprovação da Ata da Sessão Extraordinária realizada em 25 de abril de 2024;

2.Convite ao Sr. LÚCIO F. BARBOSA (CEO da VASCO DA GAMA SAF) e à Sra. KÁTIA F. DOS SANTOS (CFO da VASCO DA GAMA SAF) para prestarem esclarecimentos relativos ao planejamento da Companhia para os próximos anos, com as projeções de receitas, custos, dívidas, investimentos e demais informações que entenderem relevantes a fim de demonstrar a trajetória para a autossustentabilidade da VASCO DA GAMA SAF.

3.Convite ao Sr. MARCO N. SCHROEDER, membro representante do CRVG no Conselho Fiscal da VASCO DA GAMA SAF, para discussão acerca das questões relacionadas aos trabalhos de fiscalização na referida Companhia.

Importante a presença de todos

Saudações Vascaínas”

