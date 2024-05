Fluminense x Avaí Kindermann (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer o Santos e se recuperar na tabela, o Fluminense mede forças com o Avaí Kindermann nesta terça-feira (7), às 15h (de Brasília), no CT de Xerém. Assim, o confronto é válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

Com o triunfo sobre o Peixe, fora de casa, as Guerreiras do Tricolor chegaram aos oito pontos e deixaram a zona de rebaixamento. A equipe catarinense, por sua vez, ainda não venceu na competição e ocupa a penúltima colocação com apenas dois pontos, à frente do lanterna Atlético-MG.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (7) terá a transmissão do canal Goat.

Como chega o Fluminense

Após voltar a vencer na competição, o foco do Tricolor é embalar na competição e almejar voos maiores nas posições mais acima. Dessa forma, enfrenta um adversário que tem a pior defesa e ainda não venceu. Em caso de vitória, aliás, as Guerreiras podem encostar no G8 e ainda sonhar com a classificação para a próxima fase.

Como chega o Avaí Kindermann

O empate com o Cruzeiro contribuiu para que as Leoas deixassem a lanterna, porém ainda é pouco para deixar de lado a sombra de um possível rebaixamento. Com apenas dois empates em oito jogos disputados, o time catarinense precisa reagir, visto que a diferença para o Santos, primeira equipe fora do Z4,00 é de cinco pontos.

FLUMINENSE x AVAÍ KINDERMANN

9ª rodada do Brasileirão feminino-2024

Data e horário: 07/5/2024, 15h (de Brasília)

Local: CT de Xerém, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Leticia Bussatto; Sorriso (Nath Branco), Bruna Cotrim, Yasmin, Gislaine (Zidoi) e Geovana Alves; Claudinha e Pini (Annaysa); Kamilla, Cacau (Verônica) e Lurdinha (Carla Nunes). Técnico: Hoffmann.

Avaí Kindermann: Maike; Raquelzinha, Siméia, Danny Ventura e Kaila; Kamila, Bárbara Timbó, Brendha; Ramona Martínez, Joice e Lourdes Técnico: Carine Bossetti

Árbitro: Fernanda dos Santos Ignácio de Souza (SP)

Auxiliares: Jéssica Marciely Laurentino Brasil Guimarães (RJ) e Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ)

