Saiba quem são os técnicos mais cotados para assumir o Vasco

As quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro ligam o alerta no Vasco e apressaram o clube na busca pelo sucessor do técnico argentino Rámon Díaz. Considerado estepe cruzmaltino nos bastidores, o interino Rafael Paiva provavelmente deve passar a prancheta. Porém, o questionamento da torcida é: para quem?

A escolha do novo treinador vascaíno passa diretamente pelo recém-contratado diretor de futebol, Paulo Martins. O executivo foi braço direito durante a Era Ronaldo Fenômeno na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro e avalia profissionais nacionais e importados para tocar a sequência da temporada do clube carioca. O Correio mostra, a seguir, os técnicos mais cotados para assumir a função.

Álvaro Pacheco

O português de 52 anos é o atual treinador do Vitória de Guimarães e um sondados pelo Vasco. Em Portugal, especula-se sobre uma rescisão de contrato entre ele e o time quinto colocado na liga nacional, com 60 pontos, 18 vitórias, seis empates e oito derrotas em 32 jogos. O interesse carioca no entusiasta do esquema 3-4-3 foi confirmado pelo empresário do treinador. Entretanto, não houve uma formalização da proposta.

Paulo Pezzolano

A experiência do uruguaio como técnico do Cruzeiro anima e a proximidade com o diretor Pedro Martins animam a diretoria cruzmaltina. O negócio, porém, é considerado. Pezzolano tem vínculo com o Real Valladolid até 30 de junho e seria liberado somente mediante pagamento de multa rescisória de aproximadamente 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,4 milhões). O time treinado por ele é o atual vice-líder da segunda divisão espanhola. A informação foi divulgada pela Agência RTI Esporte.

Mariano Soso



Mentor do início de campanha perfeito do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro, com três vitórias em três jogos, o argentino Mariano Soso também é monitorado. De acordo com a Band, os representantes da SAF vascaína solicitaram informações sobre multa rescisória e salário do treinador, mas não fizeram proposta.

Pressa vascaína

O Vasco volta a campo no próximo domingo (12/5), em São Januário, às 11h, contra o Vitória, em São Januário. O time está desfalcado do volante Hugo Moura, expulso na derrota por 1 x 0 para o Athletico-PR. Em recuperação de lesão, o astro francês Payet segue como dúvida.

