Alex Sandro entra no radar do São Paulo

Alex Sandro está na reta final da sua passagem com a camisa da Juventus - (crédito: Foto: Carlo Hermann/AFP via Getty Images)

O lateral-esquerdo Alex Sandro tornou-se um dos assuntos mais comentados nesta segunda-feira. O motivo foi seu irmão, que postou uma foto misteriosa e o colocou com a camisa do São Paulo.

E o irmão do lateral Alex Sandro que repostou esse story no Instagram? pic.twitter.com/QOuHddUjKQ — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) May 6, 2024

Aos 33 anos, o jogador vive seus últimos momentos com a camisa da Juventus e procura um novo time para atuar no segundo semestre.

Apesar de ainda não ter negociação com o São Paulo, uma volta ao Brasil não está descartada neste primeiro momento. De acordo com o Uol, o time paulista monitora a situação de perto.

Contratação ideal

Em caso de acerto com o São Paulo, Alex Sandro desembarcaria no Morumbis apenas com acerto de salários. Ou seja, o time paulista não teria que gastar com a compra dos direitos econômicos junto a Vecchia Signora.

Números de Alex Sandro

Na Juventus desde a temporada 2015, o lateral é um dos principais nomes do elenco. No total, ele participou de 326 jogos, com 15 gols marcados e 31 assistências.

Lacuna no São Paulo

A posição de lateral-esquerdo é uma lacuna no elenco do Tricolor Paulista. Após a saída de Caio Paulista, atualmente no Palmeiras, a equipe não encontrou um substituto.

Wellington, que foi titular nos últimos meses, não agrada a torcida e a falta de acordo para renovar o contrato deixa o ambiente conturbado. Caso não tenha mudança no cenário, ele pode deixar o São Paulo de graça.

