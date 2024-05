Avaí anuncia Gilmar Dal Pozzo como novo técnico

O Avaí anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Gilmar Dal Pozzo. Ele chega para substituir Eduardo Barroca, demitido do Leão da Ilha no dia 26 de abril. O contrato do treinador será até o fim deste ano.

“Estou tranquilo em relação a qualidade do grupo, mas precisamos virar a chave. Quero fazer um bom trabalho e conquistar os objetivos. Ser feliz como fui sendo atleta do Avaí, no meu melhor momento como jogador de futebol e agora no meu melhor momento como técnico”, disse Dal Pozzo na apresentação.

Em três rodadas disputadas na Série B 2024, afinal, a equipe do Avaí ainda não venceu nenhuma. Depois de duas derrotas nas duas primeiras rodadas, o clube empatou no último jogo. Dessa forma, o Leão está na zona de rebaixamento.

“Precisamos urgentemente mudar alguns comportamentos no Avaí. Aquilo que se estava fazendo não era o suficiente. Ser mais agressivo, fazer bloco mais alto, tirar o conforto do adversário e ser mais intenso. Além de controlar a posse de bola. A bola não pode queimar no pé. Vamos entender e construir as jogadas”, declarou Gilmar.

A estreia de Gilmar Dal Pozzo no Avaí será no próximo sábado, diante do Coritiba, na Ressacada. O jogo acontecerá às 11h (de Brasília), pela quarta rodada. Nesta segunda, aliás, o novo treinador já comandou seu primeiro treino.

