Palmeiras supera Cruzeiro e fato inusitado para ser vice-líder do Brasileiro Feminino

Em jogo que contou com um fato inusitado nos acréscimos, o Palmeiras derrotou por 2 a 1 o Cruzeiro na noite desta segunda-feira (6), pela nona rodada, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro feminino.

A árbitra Eliane Nogueira encerrou o duelo aos 51 minutos do segundo tempo. Mas, após reclamação das cruzeirenses por não dar todos os nove minutos apontados de tempo extra, ela reiniciou o jogo para completar o que faltava.

E por pouco a Raposa não igualou o placar no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Afinal, Byanca Brasil, de frente para a goleira, chutou para fora – ela já havia feito o gol celeste. Poliana e Laís Estevam anotaram para as paulistas.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 19 pontos, seis atrás do líder Corinthians. As alviverdes têm um jogo a mais que Ferroviária e São Paulo, que estão logo atrás na tabela, com 18 e 17 pontos, respectivamente.

O Cruzeiro, por outro lado, continua na oitava colocação, com 12. Para se manter no G8, a equipe celeste depende de tropeços de con correntes no complemento da nona rodada.

Próximos jogos

Palmeiras e Cruzeiro voltam a campo no próximo sábado, pela décima rodada. Enquanto as alviverdes fazem clássico contra o Santos, às 15h (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), a Raposa recebe o Botafogo, às 21h, novamente no Estádio Castor Cifuentes.

