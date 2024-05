Esposa se declara a Daniel Alves nas redes sociais: ‘Feliz volta do Sol. Te amo’

Após muita especulação e até um término de casamento divulgado nas redes sociais, a modelo Joana Sanz está bem com o lateral Daniel Alves. Pelo menos é isso que ela mostra nas redes sociais. Aliás, ela fez uma declaração de amor ao jogador.

Nesta segunda-feira Daniel Alves faz 41 anos de idade. E ganhou uma homenagem da esposa no Instagram.

“Mais um ano, um ano para recomeçar, um ano para se reconstruir, ano para transformar lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Mais um ano de amadurecimento. Feliz volta do Sol. Te amo”, escreveu a modelo.

Quando o caso de Daniel Alves foi para julgamento, a reconciliação entre ele e a modelo mostrou que ia acontecer. Ela, aliás, foi testemunha da defesa do atleta brasileiro. Um mês após ser condenado a quatro anos e meio, o jogador recebeu liberdade provisória. Dias depois Joana e Alves foram vistos juntos, nas ruas de Barcelona. Antes disso também foram divulgadas fotos nas redes sociais com eles juntos.

No entanto, voltar com o casamento gerou atrito na família de Daniel Alves. Os familiares do jogador avaliam que o retorno do relacionamento não é a melhor decisão. Eles não gostaram de algumas atitudes de Joana Sanz durante o período que o ex-lateral ficou preso.

Aliás, foi a partir da foto com as mãos entrelaçadas que os familiares de Daniel ficaram incomodados. O irmão dele, Ney Alves, afinal, parou de enviar mensagens nas redes sociais. Ele, inclusive, criticou Joana Sanz publicamente durante a prisão do jogador.

