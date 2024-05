Licitação Maracanã: Vasco ganha pontos em recurso, mas segue longe de Flamengo e Fluminense

A disputa pela licitação do Maracanã pelos próximos 20 anos ganhou mais um capítulo. Nesta segunda-feira, afinal, a Comissão do Governo divulgou resultados de recursos apresentados, e o Consórcio Maracanã para Todos, de WTorre e Vasco, conseguiu mais quatro pontos.

O resultado favorável ao Cruz-Maltino, porém, não foi suficiente para alcançar a dupla Flamengo e Fluminense, do Consórcio Fla-Flu. Agora, WTorre e Vasco têm 85 pontos, contra 117 dos rivais cariocas. Assim, Fla e Flu seguem próximos de vencerem a licitação. O resultado deverá sair até o fim do mês.

A última etapa antes do resultado final será a abertura das propostas financeiras, na próxima quarta-feira. Quem tiver a maior oferta leva 125 pontos, contra 115 da segunda colocada. A média da pontuação final tem peso de 60% para a proposta técnica e 40% da financeira.

No início de abril, Flamengo e Fluminense ficaram em vantagem após o Governo do Estado do Rio de Janeiro apresentar os documentos da segunda fase. O Vasco, insatisfeito com o resultado, afinal, pediu a revisão de pontos e a eliminação da dupla Fla-Flu. O recurso dos pontos foi bem sucedido, mas a anulação não aconteceu. O Consórcio RNGD, da Arena 360, eliminado na segunda fase, tentou voltar à disputa, mas teve recurso negado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.