Santos goleia o Guarani e segue 100% na Série B

O Santos permanece com 100% de aproveitamento na Série B. Nesta segunda-feira (6), a equipe derrotou o Guarani por 4 a 1, em uma Vila Belmiro sem público por conta de uma punição imposta ao clube, e conquistou sua terceira vitória em três jogos na competição. Os gols do jogo foram de Guilherme, Diego Pituca, Morelos e giuliano para o Santos. Caio Dantas, afinal, descontou para a equipe campineira. Com o resultado, o Peixe ocupa a ponta da tabela.

Na próxima rodada, o Santos vai a Manaus enfrentar o Amazonas, sábado, às 17 horas. O Bugre, que ainda não pontuou, tentará a primeira vitória no mesmo dia e horário, diante do Botafogo, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Santos melhora após marcar no primeiro tempo

A qualidade dos jogadores do Santos inegavelmente fez a diferença. Até os 30 minutos de jogo, em resumo, a partida estava equilibrada. Além disso, foi o Guarani que tivera a melhor chance. Aos 20, Luan Dias mandou no travessão após bate-rebate na área santista. Onze minutos depois, contudo, Guilherme recebeu passe de Giuliano na área pela esquerda, bateu cruzado e fez o primeiro do Peixe.

O gol, afinal, derreteu psicologicamente o Bugre, que não apresentou qualquer poder de reação. Sendo assim, o segundo gol santista saiu aos 39 minutos. João Scmidt passou para Diego Pituca, que, da intermediária, mandou uma bomba e, dessa forma, dobrou a vantagem.

Por fim, Gil marcou o terceiro gol, mas, em decisão controversa, a arbitragem anulou o gol após cinco minutos de paralisação.

Segundo tempo

O Santos voltou no mesmo ritmo para a segunda etapa. Aos nove minutos, Morelos pegou rebote de chute de Pituca após falha do goleiro Douglas Borges e fez o terceiro. Sem encontrar resistência de um Guarani atordoado em campo, o Peixe marcou o quarto aos 16 com Giuliano, após passe de Guilherme.

Com a vitória assegurada, por fim, os donos da casa relaxaram. Sendo assim, permitiram ao Bugre seu primeiro gol na competição. Aos 25, Pituca derrubou Chay na área e, dois minutos depois, Caio Dantas marcou. Foi a primeira vez que a meta de João Paulo foi vazada no campeonato.

Após o gol bugrino o ritmo do jogo caiu vertiginosamente e apenas nos acréscimos, após passe de Patrick, Guilherme concluiu e só não fez o quinto gol porque a zaga do Guarani salvou perto da linha.

SANTOS 4 X 1 GUARANI

Série B – 3ª Rodada

Data: 6/5/2024

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: João Paulo, JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar (Hayner, 17’/2ºT); João Schmidt (Rincón, 25’/2ºT), Diego Pituca e Giuliano (Cazares, 23’/2ºT); Guilherme, Morelos (Willian, 35’/2ºT) e Otero (Patrick, 17’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

GUARANI: Douglas Borges, Léo Santos (Kayque, Intervalo), Douglas e Lucas Adell; Diogo Mateus (Heitor, 19’/2ºT), Matheus Bueno (João Vitor, 11’/2ºT), Camacho e Jefferson; Luan Dias (Chay, 23’/2ºT), Caio Dantas e Airton (Marlon Douglas, 19’/2ºT). Técnico: Júnior Rocha

Gols: Guilherme, 31’/1ºT (1-0); Pedro, 44’/1ºT (2-0); Morelos, 9’/2ºT (3-0); Giuliano, 16’/2ºT (4-0); Caio Dantas, 27’/2ºT (4-1).

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO/FIFA) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ/FIFA)

Cartão Amarelo: Escobar (SAN);



Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.