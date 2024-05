De volta ao Flamengo, Gabigol comenta relação com a Libertadores: ‘A gente combina’

“Eu sou assim. Sou um competidor e não consigo ficar sem competir. Seja no treino, no jogo, em casa. Eu quero vencer. É a (competição) mais importante, é a que marca a história no clube. Eu já ganhei duas. Eu quero poder ganhar mais três, mais quatro. Cada uma vai ser diferente. Eu fui para três finais. Perder uma foi muito dolorido, mas pude voltar e vencer de novo. 2019 foi algo incrível. Eu espero chegar às finais e vencer, que é o mais importante.”

30 dos 31 gols de Gabigol na Libertadores foram pelo Flamengo. Desses, porém, quatro foram em finais.

“É onde eu me sinto mais tranquilo, na verdade (momentos decisivos). Quando tem pressão, quando é um jogo decisivo que pode te levar para frente e eliminar o adversário, quando tem grande jogo, é onde eu me sinto mais tranquilo e mais preparado”, declarou.

Gol preferido

Gabigol tem muitos gols marcantes, mas a missão de escolher somente um foi difícil. O camisa 10, aliás, relembrou alguns e disse que vários tiveram sua importância no momento certo.

“É difícil. A Libertadores tem um significado muito importante. Tem os dois de Lima, que aconteceram em três minutos. Teve o último em Guayaquil que não deixa de ser importante. Tem o que eu me tornei o brasileiro com mais gols na Libertadores. Tem o 5 a 0 contra o Grêmio no Maracanã, eu fiz dois. São noites que ficam marcadas. O meu primeiro gol na Libertadores pelo Flamengo foi na altitude, um jogo muito complicado. Se for para escolher um, o segundo de Lima. Ah, não tem como escolher, o primeiro de Lima foi muito importante. O de Guayaquil a gente ganhou de 1 a 0 com gol meu. Não tem como escolher. Todos os gols são muito importantes”, afirmou.