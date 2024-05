Dudu e Bruno Rodrigues se mantêm no cronograma e estão próximos de retorno

O Palmeiras espera ter ao menos três reforços no sistema ofensivo para o segundo semestre. Afinal, além da ansiedade pela chegada de Felipe Anderson, o clube convive com a expectativa de ter Dudu e Bruno Rodrigues treinando com o elenco. Os dois estão em final de tratamento de lesão em um dos joelhos e podem voltar no final de maio ou no mês de junho.

Dudu rompeu o ligamento cruzado anterior e machucou o menisco do joelho direito, em agosto. Já Bruno Rodrigues teve um problema menos grave, mas também lesionou o joelho direito em janeiro. Ele teve de passar por uma artroscopia.

“Estes serão nossos reforços. Acima de tudo, esperar que eles rapidamente recuperem a forma física e mais do que isso, a confiança de quem vem de uma lesão difícil e dura para estar disponível para o treinador poder escolher”, disse Abel, após a vitória diante do Cuiabá.

Os atacantes já fazem um trabalho diferente no Núcleo de Saúde e Performance desde abril. Além disso, realizam trabalhos mais leves com o restante dos companheiros.

Dudu se lesionou no dia 27 de agosto, a previsão era de retorno entre nove e 12 meses; ou seja, entre maio e agosto.

Já Bruno Rodrigues tinha a expectativa de voltar entre quatro e cinco meses, o equivalente a fim de maio e fim junho. Ou seja, os dois estão no cronograma preparado pelo Verdão.

Dudu e Bruno Rodrigues deve voltar também em um momento importante. Afinal, o Palmeiras vai perder Endrick em julho, quando o jogador vai para o Real Madrid. Assim, Abel Ferreira terá mais opções para montar o sistema ofensivo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.