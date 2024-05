Santos aproveita bom momento para preservar Furch

Líder da Série B, o Santos vem desempenhando um bom futebol, mesmo sem seu centroavante titular. Isso porque Furch vem convivendo com uma lesão persistente na coxa esquerda e vem sendo barrado nos últimos jogos. O jogador é considerado muito importante no plantel de Fábio Carille, mas o treinador também entende que não é necessário forçar um retorno antes da hora.

Furch está com uma lesão desde o Paulistão. O jogador não pôde ser usado como titular nas finais do Estadual e, desde então, vem trabalhando para retomar seu físico ideal. Ele foi relacionado para o duelo contra o Guarani, mas, por conta do placar elástico por 4 a 1, sequer saiu do banco. A comissão técnica entendeu que não existe necessidade de forçá-lo a atuar no sacrifício.

“Eu o levei para o jogo contra o Guarani pensando em usá-lo por 15 ou 20 minutos, mas ele tem uma inflamação que não é de hoje. Por isso, ficou determinado que para os próximos jogos ele não vai. Ele vai ficar para tratar, para ver se conseguimos tirar a dor dele. É muito ruim para o atleta ir para o DM e não voltar, não conseguir treinar ou jogar o jogo todo. Daremos algumas semanas para que ele possa se recuperar e voltar inteiro”, disse Carille, após o embate.

Sem Julio Furch, Morelos pode aproveitar chance no Santos

Sem Furch, quem deve ter mais chances é Morelos. O colombiano começou o embate contra o Guarani, nesta segunda-feira (6), e marcou um gol. Aliás, cada bola na rede do atacante significa um bônus de R$ 10 mil previsto em contrato. Ele chegou a treinar separado do restante do elenco, mas ganhou nova chance com Carille.

A outra opção para a posição de centroavante é Willian Bigode. O jogador também está em retomada após período afastado por lesão e já ganhou alguns minutos contra o Guarani. É com ele que Morelos vai revezar na função.

