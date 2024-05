Neymar envia ajuda a vítimas no Rio Grande do Sul: ‘Momento delicado’

Craque brasileiro do Al-Hilal (SAU), Neymar, comunicou, nesta terça-feira (7), que enviou ajuda para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Em postagem no Instagram, o atleta confirmou que está empenhado em contribuir como pode.

“Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar. Nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz.. faz pelo coração e não por engajamento”, disse o camisa 10 inicialmente .

Aliás, o atleta ressaltou ainda que o objetivo de divulgar a contribuição é para incentivar mais pessoas a trabalhar pelo próximo.

“Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Estou aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal… meu pai está cuidado e dando todo auxílio possível”, concluiu.

Nessa segunda-feira, o ex-jogador Rafael Sobis fez uma postagem pedindo atenção da população para que ajude no que for possível. Além disso, ele convocou atletas para contribuir como puderem.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai adiar as partidas de Internacional, Grêmio e Juventude pela sexta rodada do Brasileirão, previstas para o próximo final de semana. A informação é do jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN.

No entanto, ainda não há definição por parte da CBF em parar as competições neste momento.

