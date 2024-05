Clubes gaúchos fazem pressão na CBF para adiar a sexta rodada da Série A

CTs de Inter e Grêmio inundados após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul - (crédito: Fotos: Reprodução/Internet)

Queda de braço! Os clubes gaúchos que disputam a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro tentam pressionar a CBF para convencê-la a respeito da paralisação do torneio. A propósito, Inter, Grêmio e Juventude entraram em contato com os outros integrantes da Série A para conseguirem apoio. A informação é da “Espn”. A entidade, por sua vez, observa os episódios de enchente no Rio Grande do Sul. Além de manter contato com a federação local, analisa as demandas. A decisão pode, portanto, ocorrer nesta terça-feira (7).

Em um primeiro momento, a CBF decidiu adiar as partidas apenas das equipes gaúchas na sexta rodada da Série A. Em seguida, já planejava uma decisão sobre os compromissos da rodada seguinte. No entanto, pode haver uma reconsideração da definição. Até porque a pressão não é apenas dos clubes da Série A. A opinião pública pode influenciar.

Os clubes alegam que não têm condições logísticas e de seguranças no Rio Grande do Sul devido às enchentes. Também podem suporte às vítimas, muitas delas torcedores e funcionários dos clubes.

O Colorado e o Tricolor Gaúcho já se manifestam contra a demora do posicionamento da instituição que controla o futebol brasileiro. Por sinal, alegam falta de isonomia. Especialmente porque não terão tempo hábil e vão precisar entrar em uma maratona de jogos em um curto intervalo. Assim, não haveria a isonomia dos campeonatos, seja Brasileiro ou Copa do Brasil

Posicionamento da CBF

Antes de tudo, a CBF quer verificar as condições dos times para fazer uma reavaliação. Outras questões como desgaste político e acordos de transmissão são obstáculos. O Jogada10 entrou em contato com a entidade, que desmentiu a possibilidade de paralisação da Série A, neste momento. A propósito, informou que não há reunião na sede para tratar sobre o assunto.

Caso haja o adiamento do Campeonato Brasileiro mais à frente, uma possível solução seria reagendar duelos nas datas Fifa (em junho, setembro, outubro e novembro).

Inicialmente, devido às fortes chuvas que atingiram o estado, a partida da ida entre Inter e Juventude, pela Copa do Brasil, que ocorreria na última quarta (1), foi adiada.

Desse modo, o duelo que vai ocorrer no Beira-Rio foi reagendado para o dia 10 de maio. Em seguida, foi a vez de a CBF cancelar os compromissos do Colorado, Grêmio e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, que deveriam acontecer neste último final de semana.

Além do cenário nacional, Conmebol decidiu suspender os confrontos do Tricolor Gaúcho e do Internacional pela Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, que ocorreriam nesta semana.

