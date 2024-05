Lelê, do Fluminense, passa por cirurgia no joelho direito

Fluminense x Colo Colo (CHI) - 09/04/2024..Rio de Janeiro, RJ - 09/04/2024 - Maracan.. - .Fluminense enfrenta o Colo Colo esta noite no Maracan.. pela 2.. rodada da Conmebol Libertadores 2024..FOTO DE MARCELO GON..ALVES / FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE)

O atacante Lelê, do Fluminense, passou por cirurgia, nesta segunda-feira (06/05), para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos lateral e medial. Assim, o clube carioca informou que o procedimento foi bem-sucedido e que o atacante seguirá seu cronograma de recuperação.

No duelo com o Colo-Colo, no Maracanã, o jogador, que entrou no lugar de Felipe Melo no intervalo, se lesionou em dividida com o zagueiro uruguaio Saldívia. Artilheiro do time na temporada com seis gols, o atacante deixou o Maracanã de muletas e já tinha demonstrado que sua lesão poderia ser mais séria.

Dessa forma, na reta final do jogo, Lelê tentou uma arrancada em direção a área, entretanto ao tocar na bola, o defensor levou a melhor. Na dividida, aliás, o jogador sentiu dor no local. O médico, rapidamente, analisou a situação e pediu a substituição.

“O jogador Lelê passou por cirurgia, nesta segunda-feira (06/05), para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos lateral e medial. O procedimento foi realizado pela equipe médica do Fluminense e bem sucedido. O atleta cumprirá período pós-operatório e seguirá seu cronograma de tratamento”, publicou o Tricolor.

