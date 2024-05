Palmeiras tem déficit no mês de março, mas tem saldo positivo no ano

O Palmeiras apresentou um déficit de R$ 37,6 milhões no mês de março. Os valores são do balancete divulgado pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) e publicado no site do clube na noite desta segunda-feira (06). Contudo, o Verdão ainda possui um superávit de R$ 9,2 milhões no ano de 2024.

Isto porque o Palmeiras havia fechado os meses de janeiro e fevereiro com R$ 46,8 milhões positivos, turbinado pela venda de jogadores. As negociações de atletas ficaram acima do previsto pelas negociações de Artur com o Zenit, da Rússia, e Kevin, para o Shakthar Donetsk, da Ucrânia. No segundo semestre, ainda será lançada a transferência de Endrick para o Real Madrid, da Espanha.

Contudo, a diretoria já previa um déficit no mês de março. Esse foi o mês de menor arrecadação até agora em 2024 (R$ 39,1 milhões), tendo como principais fontes de receitas publicidades e patrocínio, que renderam R$ 12,1 milhões. Além disso, o Palmeiras lucrou com direitos de transmissão (6,3 milhões), sócio-torcedor (R$6,1 milhões) e arrecadação social (R$5,1 milhões).

O superávit acumulado de R$ 9,2 milhões está bem acima do orçado para o primeiro trimestre, que seria um déficit de R$ 45,8 milhões. A principal diferença está no arrecadado com a venda de atletas: R$ 106,8 milhões até março, versus os R$ 57,3 milhões previstos no orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Por fim, a dívida com a Crefisa, que antes era de R$ 21,2 milhões, agora passa a ser de R$20 milhões. Este débito tem a previsão de acabar até o final do ano.

