Influenciadora manda recado para Neymar após ajuda no Rio Grande do Sul

A influenciadora digital Tata Estaniecki foi até as redes sociais e mandou um recado para Neymar, na última segunda-feira (6). Isso porque o atleta brasileiro do Al-Hilal enviou ajuda para o Rio Grande do Sul.

Inicialmente, ela aproveitou a oportunidade para agradecer às ações solidárias em prol dos moradores que vivem a tragédia no sul do país.

“Já vou aproveitar para agradecer, porque o helicóptero que estávamos atrás, hoje de manhã, o Neymar vai mandar, vai ajudar. Já estão ajudando com um monte de helicóptero, um monte de jato, um monte de tudo”, agradeceu Tata.

Neymar fala em ‘Momento delicado’

Em postagem no Instagram, o atleta confirmou que está empenhado em contribuir como pode.

“Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar. Nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz.. faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Estou aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal… meu pai está cuidado e dando todo auxílio possível”, concluiu.

