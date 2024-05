CBF anuncia adiamento dos jogos de times gaúchos por 20 dias

A CBF anunciou um novo adiamento com relação aos compromissos das equipes gaúchas até o dia 27 de maio. No caso, as partidas que envolvem times de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, tanto nas condições de mandante como visitante.

Internacional e Grêmio, assim como Juventude tentaram pressionar a entidade máxima do futebol brasileiro para uma paralisação geral. Inclusive, buscaram o apoio de outros integrantes e obtiveram sucesso em algumas situações. Anteriormente, o Jogada10 buscou contato com a CBF, garantindo que o cancelamento da sexta e próxima rodada não era uma possibilidade. A propósito, que não havia programado qualquer tipo de reunião para tratar o tema.

Na verdade, a instituição apenas analisava cenários e as demandas dos clubes do estado gaúcho. Especialmente, com a observação das condições devido às enchentes na região, que ainda não cessaram. Em um primeiro momento, a CBF decidiu adiar as partidas apenas das equipes gaúchas na sexta rodada da Série A. Em seguida, já planejava uma decisão sobre os compromissos da rodada seguinte.

Os clubes alegam que não têm condições logísticas e de segurança no Rio Grande do Sul devido às enchentes. Também pedem suporte às vítimas, muitas delas torcedores e funcionários dos clubes. O Colorado e o Tricolor Gaúcho se manifestaram contra a demora do posicionamento da instituição que controla o futebol brasileiro. Por sinal, alegaram falta de isonomia. Especialmente porque não teriam tempo hábil e precisariam entrar em uma maratona de jogos em um curto intervalo.

Confira a nota da CBF

Em virtude do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, decretado pelos Governos Federal e Estadual, decorrente dos eventos climáticos extremos ocorridos, a CBF manifesta sua total solidariedade à população gaúcha e reforça que o foco atual é o atendimento às suas necessidades imediatas e emergenciais.

A CBF, na condição de entidade organizadora das competições nacionais, e atenta às suas funções institucionais, bem assim ao esforço humanitário que o momento reclama, reafirma seu irrestrito apoio às autoridades para que todas as medidas e ações sejam adotadas em benefício da população gaúcha, cujo socorro é a prioridade máxima.

Diante do atual cenário, tendo recebido na noite de 06 de maio de 2024 o ofício no. 57/2024, oriundo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados, a CBF informa que ficam adiadas todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024.

