Viña treina como titular e ganha nova chance na Libertadores

Após se destacar no jogo entre Bolívar e Flamengo, Matías Viña ganhou pontos com Tite. O lateral-esquerdo, dessa forma, deve receber oportunidade em outro confronto da Libertadores. O uruguaio treinou entre os titulares na atividade de segunda-feira (06/05) e tem grandes chances de iniciar em campo diante do Palestino.

Viña se notabiliza por ser um bom marcador. A entrada do lateral, dessa forma, pode ser uma estratégia de Tite para conter os ataques do Palestino. Afinal, os jogadores rubro-negros, que vinham apresentando atuações sólidas, agora vêm sofrendo muitos gols em 2024.

LEIA MAIS: Cebolinha treina como titular e retorna ao Flamengo

Sequência na Libertadores

No dia 24 de abril, Bolívar e Flamengo se enfrentam em La Paz, na Bolívia, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores. Devido aos 3600 metros de altitude, Tite entrou em campo com uma escalação alternativa. Assim, Viña, que não vinha recebendo muitas oportunidades, iniciou em campo como titular titular e marcou um golaço no começo do jogo. Apesar da boa atuação do uruguaio, os bolivianos venceram os rubro-negros por 2 a 1.

Chegada ao Flamengo

Com passagens por Nacional, Palmeiras e Roma, Viña chegou ao Flamengo em janeiro de 2024 e custou 9 milhões de euros (R$ 48,28 milhões) aos cofres rubro-negros. O uruguaio, dessa forma, vem ganhando sequência nos últimos jogos e aos poucos está se adaptando ao clube. O jogador tem contrato na Gávea até dezembro de 2028.

Aliás, Palestino e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (07/05), às 21h, em Coquimbo, no Chile, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Assim, os jogadores rubro-negros vão em busca da primeira vitória fora de casa na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.