Renato Portaluppi deixa Porto Alegre e vai para o Rio de Janeiro

Arena do Grêmio alagada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul - (crédito: Foto: Reprodução / Radio GreNal)

Após ser resgatado no hotel onde mora por conta da enchente em Porto Alegre, Renato Portaluppi deixou a capital gaúcha nesta terça-feira (7) e vai ficar no Rio de Janeiro até a situação no Rio Grande do Sul voltar ao normal. A decisão foi tomada após reunião com Alberto Guerra, presidente do Grêmio.

Nesta terça, a CBF anunciou um novo adiamento com relação aos compromissos das equipes gaúchas até o dia 27 de maio. No caso, as partidas que envolvem times de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, tanto nas condições de mandante como visitante. Assim, o Imortal está com suas atividades suspensas desde a semana passada, uma vez que o CT Luiz Carvalho e a Arena estão bastante afetados pelas enchentes.

Na última segunda-feira, Renato deixou o hotel onde mora, na Zona Norte de Porto Alegre, e foi para outro local. Agora, com a confirmação do adiamento dos jogos e o estado caótico no Rio Grande do Sul, ele decidiu ir para o Rio de Janeiro enquanto os trabalhos estão paralisados. No entanto, apesar da distância, ele garantiu que seguirá ajudando pessoas impactadas pela tragédia.

Renato tem conversa com presidente do Grêmio

“Depois de uma conversa com o presidente Guerra e com os demais membros da diretoria, chegamos à conclusão que seria melhor deixar Porto Alegre. Somente por isso estou indo para o Rio de Janeiro. E mesmo de lá vou seguir ajudando o máximo que eu puder. Afinal, a situação é muito complicada. Estávamos sem água no hotel e do Rio de Janeiro vou conseguir mobilizar muito mais pessoas para seguir ajudando. Toda a minha força, meu carinho e meu apoio ao povo gaúcho”, disse.

Durante as folgas e férias, Renato Portaluppi viaja ao Rio de Janeiro, onde tem residência. Dessa maneira, o Imortal ainda não tem um prazo para retornar às atividades e monitora de perto a tragédia no estado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.