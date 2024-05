São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Palmeiras duelam nesta quarta-feira (08), às 15h30, no CT de Cotia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E o embate traz um duelo de opostos. Afinal, o Tricolor Paulista soma apenas um empate e quatro derrotas na competição e é o penúltimo colocado. Por outro lado, o Verdão é o líder do torneio com cinco vitórias nos cinco jogos e ostentando 100% de aproveitamento até aqui.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o São Paulo

Os são-paulinos têm um ponto conquistado na competição e buscam a primeira vitória no torneio nacional. Aliás, o único empate na competição, aconteceu na primeira rodada, contra o Athletico Paranaense, jogando em casa. Desde então, são quatro partidas e quatro derrotas, sendo as duas últimas por 4 a 3, diante de Goiás e Ceará. Assim, caso queira se reestabelecer na competição e brigar por uma vaga na próxima fase, o Tricolor precisa reagir rapidamente, começando com uma vitória no Choque-Rei.

Como chega o Palmeiras

Já o Palmeiras é líder do Brasileiro Sub-20, tendo vencido as cinco partidas que disputou até o momento. O time alviverde tem 15 gols marcados e cinco sofridos. O artilheiro é Thalys, com quatro tentos. Na última rodada, o Verdão goleou o Atlético-GO por 5 a 0, fora de casa, com tentos de Benedetti (duas vezes), Allan, Luighi e Thalys. Assim, o objetivo da equipe é voltar de Cotia ainda com os 100% de aproveitamento e líder do torneio.

SÃO PAULO X PALMEIRAS

Sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 08/05/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento de Cotia, Cotia (SP)

SÃO PAULO: Felipe Preis; Igor, Lucas Loss, Osorio e Miranda; Cauã Lucca, Ferreira e Hugo; Ganael, Ryan Francisco e Caio. Técnico: Menta.

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Vitor Reis, Benedetti e Arthur; Coutinho, Patrick e Allan; Edney, Thalys e Luighi. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Leonardo Tadeu Pedro (SP)

