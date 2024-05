Vasco fecha com patrocinador máster, que pagará R$ 115 milhões

Vasco voltará, enfim, a preencher parte nobre da camisa com um patrocínio - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco já assinou contrato com seu novo patrocinador máster, empresa do ramo das apostas, mas sem nome revelado. A informação é do jornalista Fábio Azevedo, em publicação desta terça-feira (7).

A SAF fechou o acordo e vai receber R$ 115 milhões em um contrato até o fim de 2025. O contrato foi firmado 115 dias depois da saída da PixBet, antiga patrocinadora máster do clube.

LEIA MAIS: Ausente nos jogos fora, Payet voltará a ser relacionado pelo Vasco

Matéria em atualização

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.