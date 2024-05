Técnico do Uruguai vai convocar atacante de time amador para amistoso

Avante acumula números estratosféricos com a camisa do Juventud Soriano - (crédito: Foto: Reprodução/Twitter @MartinRostan9)

Conhecido mundialmente por conceitos de caráter revolucionário, o técnico da seleção do Uruguai, Marcelo Bielsa, promete mais uma de suas ações surpreendentes para a próxima convocação da Celeste. Isso porque a imprensa local afirmou que o treinador vai convocar um atacante de clube amador visando o confronto amistoso diante da Costa Rica. A saber, o embate ocorre no Estádio Nacional, no dia 31 de maio, e será o último na preparação para a Copa América.

Trata-se do centroavante Walter Domínguez, nome de 24 anos de idade que defende as cores do Juventud Soriano. A justificativa seriam os avassaladores números construídos nos últimos dois anos com seus 57 tentos em 39 partidas no clube radicado próximo a fronteira com a Argentina.

Tamanha é a procedência dessa informação que o próprio avante confirmou quando entrevistado por uma rádio do Uruguai. De acordo com suas palavras, ele não escondeu o grau de surpresa tanto com a convocação como também pensando nas estatísticas recentes. Algo que ele, em particular, ele prefere não contabilizar de maneira tão próxima.

“Me contataram, sim. Estou muito feliz. Não esperava, foi uma surpresa. Nem sabia que tinha tantos gols, só procuro dar 100% de mim em todos os jogos”, afirmou para a Radio Rincón.

Desse modo, Walter Domínguez terá a chance de conviver com algumas das figuras mais laureadas na história do futebol uruguaio e também sul-americano. Em especial, figuras que atuam na mesma faixa de campo que ele, casos de Luis Suárez (Inter Miami) e Edinson Cavani, atualmente, no Boca Juniors.

Outros pré-convocados do Uruguai para o amistoso diante da Costa Rica

Goleiros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Randall Rodríguez e Guillermo De Amores;

Defensores: Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Nahitán Nández, José María Giménez, Ronald Araujo, Nicolás Marichal, Santiago Bueno, Joaquín Piqueréz, Mathias Olivera, Lucas Olaza e Matías Viña;

Meio-campistas: Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Matías Vecino, Nicolás Fonseca, Nicolás De la Cruz e Giorgian de Arrascaeta;

Atacantes: Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez, Federico Viñas, Christian Olivera, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Agustín Canobbio, Maxi Araujo, Brian Ocampo e Luciano Rodríguez.

