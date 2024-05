Dortmund vence PSG e vai à final da Champions

Momento do gol marcado por Mats Hummels - Foto: Miguel Medina/AFP via Getty Images - (crédito: Miguel Medina/AFP via Getty Images)

O Borussia Dortmund é o primeiro finalista da Champions 2023/24. Os alemães venceram o PSG por 1 a 0 nesta terça-feira (7), no Parque dos Príncipes, em Paris, e voltaram à decisão do principal torneio de clubes do planeta depois de 11 anos. O experiente zagueiro Hummels, de cabeça, anotou o gol do triunfo. Além disso, o duelo marcou a última partida de Kylian Mbappé com a camisa do PSG na Champions. Isto porque tudo indica que o atacante está a caminho do Real Madrid na próxima janela de transferências.

Na despedida de Mbappé na Champions, o PSG teve uma atuação ruim e não conseguiu superar o bom sistema defensivo do Dortmund. Apesar da pressão no Parque dos Príncipes e empurrados pelos torcedores, o Paris Saint-Germain parou na trave. Os donos da casa acertaram a trave em cinco oportunidades neste jogo de volta da semifinal e também pararam em boas defesas do goleiro Kobel.

Dessa maneira, o Borussia Dortmund aguarda o vencedor da outra semifinal para descobrir quem será o adversário na decisão. Caso o Bayern de Munique vença o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, o clássico alemão irá definir o título e, coincidentemente, reeditar a final da temporada 2012/13. No primeiro duelo entre alemães e espanhóis, as equipes ficaram no empate por 2 a 2, com show de Vini Jr.

A grande final está marcada para o dia primeiro de junho, às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.

