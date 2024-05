Palestino x Flamengo, AÓ VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Hora da verdade para o Flamengo, na Libertadores-2024. O time encara, em Coquimbo, no Chile, o Palestino, às 21h (de Brasília). Com apenas quatro pontos no Grupo E, o Rubro-Negro está em segundo lugar. Mas longe do líder Bolívar (nove pontos) e com Palestino (três) em seus calcanhares neste grupo que tem o Millonarios na lanterna (um ponto). Assim, o Mengo não pode tropeçar, ou periga sair da zona de classificação às oitavas. Para não perder nada desta partida, a Voz do Esporte preparou uma grande cobertura, que tem um esquenta a partir das 19h30. O comando e a narração é de João Delfino.