Thiago Silva defende esposa após críticas de torcedores

O Fluminense anunciou Thiago Silva, que iniciará sua jornada no clube a partir do meio do ano. Durante uma conversa ao vivo com o presidente do Tricolor Mário Bittencourt, o zagueiro expressou seu apoio à sua esposa, Belle Silva, que se viu envolvida em uma controvérsia com torcedores sobre o assunto.

THIAGO SILVA DEFENDE ESPOSA

Thiago Silva afirmou que sua esposa foi sua principal fonte de incentivo para decidir jogar no Fluminense. Contudo, ele vai morar no Rio de Janeiro, mas sua esposa e os dois filhos permanecerão em Londres.

“A gente já vinha conversando ao longo dos meses. Foi uma decisão difícil, no lado pessoal, familiar. Meu maior patrimônio é a minha família, e eu vou deixá-los aqui por um momento. A Isabelle (Silva, esposa) perguntou para onde eu queria ir, onde seria feliz. Estamos cada vez mais juntos. Para quem julgou, ela foi a primeira a me mandar ir”, disse.

RELEMBRE O CASO

Na semana passada, Belle compartilhou um vídeo em suas redes sociais desmentindo rumores de que seu marido havia fechado contrato com o Fluminense. Além disso, a esposa do jogador declarou que as informações divulgadas estavam equivocadas, que nada estava confirmado e que a ansiedade poderia prejudicar as negociações.

A reação de Belle foi criticada nas redes sociais, principalmente por parte de torcedores do Fluminense. Por fim, o zagueiro fechou com o Fluminense e vai ser reforço do clube. Depois de toda a situação, a influenciadora apareceu ao lado do marido e dos filhos vestindo a camisa do clube e comemorou o acerto.

“O mostro voltou! Muito feliz de poder estar em casa novamente depois de tantos anos! ‘O mito que a torcida consagrou'”, celebrou em seu Instagram.

Cria da base do Fluminense, o zagueiro passou por Juventude e clubes da Europa até finalmente fazer a estreia pelo Tricolor em 2006, onde ficou até 2008, conquistando a Copa do Brasil 2007 e fazendo parte da equipe vice-campeã da Libertadores em 2008.