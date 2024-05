América-MG x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

América caiu como lanterna no último ano - (crédito: Foto: Mourão Panda / América)

A bola vai rolar para mais uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Afinal, nesta quarta-feira, o América-MG recebe o Vila Nova pela quarta rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 21h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da TV Brasil, do Premiere e do Canal Goat a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o América-MG

Ainda invicto, o Coelho tem cinco pontos na competição e busca a segunda vitória. Perto do G4 neste início de campeonato, afinal, o América não quer se descolar do grupo de elite visando o retorno à Série A no próximo ano.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova tem um ponto a mais que o clube mineiro e também busca o acesso. O Tigre jogou a primeira divisão pela última vez em 1985, mas agora quer voltar a figurar no primeiro escalão. Na temporada passada, a equipe até brigou para subir, mas perdeu forças no fim.

AMÉRICA-MG X VILA NOVA

Campeonato Brasileiro 2024 – Série B – Quarta rodada

Data e horário: 08/05/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Felipe Azevedo, Vítor Jacaré e Renato Marques. Técnico: Cauan de Almeida

VILA NOVA: Denis Júnior; João Vítor, Ruan Santos, Anderson Conceição e Eric; Igor Torres, Ralf e Cristiano; Alesson, Todinho (Henrique Almeida) e Luciano Naninho. Técnico: Márcio Fernandes

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

