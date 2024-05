Darwin Nuñez viaja para Barcelona em meio a rumores de saída do Liverpool

Em meio a rumores de saída do Liverpool, o atacante Darwin Nuñez, de 24 anos, viajou para Barcelona. Nesta terça-feira (7), o zagueiro Ronald Araujo publicou uma foto em suas redes sociais em que aparece ao lado do colega de seleção uruguaia na Catalunha. Dessa maneira, a imprensa europeia começou a especular uma possível aproximação do atacante com o Barça na próxima janela de transferências.

Além disso, outro fato deixou os torcedores ainda mais curiosos. Isto porque Darwin Nuñez apareceu em Barcelona apenas um dia após ter apagado todas as fotos relacionadas com o Liverpool das redes sociais, o que aumentou os rumores de uma possível saída da Inglaterra. Ao mesmo tempo, o jogador poderia retornar à Espanha, onde já jogou pelo Almería.

Por fim, a saída do técnico Jurgen Klopp também pode ter relação para o atacante deixar o Liverpool. Isto porque o técnico alemão foi quem pediu a contratação de Darwin Nuñez em 2022.

