Corinthians faz grande segundo tempo e vence o Nacional

Corinthians cresce no segundo tempo e vence o Nacional no Paraguai - Foto: NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images)

Com gols de Yuri Alberto e Matheuzinho, o Corinthians derrotou o Nacional, do Paraguai, fora de casa, por 2 a 0. A partida valeu pela quarta e antepenúltima rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Timão soma sete pontos e aparece em segundo lugar, com um ponto a menos do que o Racing (URU).

O Nacional, por sua vez, confirma a má fase. A equipe é a lanterna no Campeonato Paraguaio, com apenas 10 pontos em 16 jogos. Inclusive, o time de Assunção é o primeiro eliminado da Sul-Americana, com só um ponto. A terceira posição é do Argentinos Jrs, com seis. O líder avançará diretamente para as oitavas de final, enquanto o vice disputará ainda um playoff contra uma equipe eliminada da Libertadores.

O primeiro tempo foi muito carente de emoções. Sem exageros, chegou a dar sono para quem estava apenas acompanhando. Já os corintianos ficaram com outro sentimento: preocupação, afinal, logo aos oito, Meza teve duas boas finalizações. A primeira parou na zaga, enquanto a segunda foi defendida por Carlos Miguel.

Aos 21, os anfitriões apareceram novamente. Diego Duarte chutou na trave. No rebote, Carlos Miguel, sem dificuldades, defendeu. Ainda no primeiro tempo, o Nacional teve chances, mas que não valeram, afinal, havia jogador em impedimento. O Corinthians, por sua vez, até tentou em jogadas individuais com Wesley, mas o jovem não estava inspirado, assim como todo o time. Romero em cobrança de falta aos 35 também levou perigo, mas não muito. Ou seja, foi uma primeira etapa alarmante para o Timão.

Mudanças dão resultado, e Timão busca a vitória

Aliás, também veio de cobrança de falta de Romero que o Corinthians teve a primeira boa chance na segunda etapa, aos quatro. O Nacional respondeu na sequência, com Caballero cruzando para a área. Félix Torres, porém, tirou. Pouco depois, os paraguaios exigiram boa defesa de Carlos Miguel.

No entanto, quem dominou dali em diante até o final da partida foi o Corinthians. António Oliveira colocou Yuri Alberto centralizado, no lugar do apagadíssimo Gustavo Mosquito. E deu resultado. Primeiro, isso deu mais liberdade para Romero criar boas jogadas pelas beiradas do campo. Depois, o centroavante apareceu aos 29: Romero recebeu de Matheuzinho, outro que entrou no segundo tempo, e cruzou na cabeça do camisa 9.

Teve de tudo nos últimos 15 minutos

Os últimos minutos do jogo fizeram valer o ingresso. Carlos Miguel fez boas defesas, enquanto Romero teve um gol anulado para o Timão. Ainda houve tempo de Tiago Caballero ser expulso, deixando os donos da casa com um homem a menos em campo. No último ato, aos 51, Matheuzinho tabelou com Hugo e fez um bonito gol, cruzado. No entanto, o lateral-direito sequer comemorou, afinal, sentiu dor no tornozelo. Enfim, não faltou emoção.

Próximos compromissos do Timão

O Corinthians volta a campo pela Sul-Americana na próxima terça-feira (14), quando recebe o Argentinos Jrs. Depois, encerra a fase de grupos novamente em casa, mas diante do Racing, duas semanas depois. Neste sábado (11), porém, o Timão visita o Flamengo pela sexta rodada do Brasileirão.

NACIONAL-PAR X CORINTHIANS

Quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana 2024

Data e horário: 07/05/24, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

NACIONAL-PAR: Antony Silva; Juan Luis Alfaro, Cláudio Nuñez, Blasi e Rivas; Juan Alfaro, Meza e Caballero; Diego Duarte e Allan Gómez Técnico: Victor Bernay

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Guilherme Biro (Matheuzinho, aos 12’/2ºT e Giovane, aos 52’/2ºT); Gustavo Mosquito (Yuri Alberto, aos 12’/2ºT), Wesley (Gustavo Henrique, aos 38’/2ºT) e Romero. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Angel Arteaga (VEN)

Assistentes: Alberto Ponte e Freaker Colmenares (VEN)

VAR: Rodolpho Carlos Orbe (EQU)

Cartão Amarelo: Meza e Cláudio Nuñez (NAC)

Cartão Vermelho: Tiago Caballero, aos 51’/2ºT

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.