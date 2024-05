Cobresal x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo vai até o deserto do Atacama, nesta quarta-feira (8), para encarar o Cobresal, às 21h30, pela quarta rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. O Tricolor Paulista é o segundo colocado com seis pontos e pode garantir uma vaga nas oitavas de final em caso de vitória e também de um tropeço do Barcelona-EQU. Por outro lado, o Cobresal é o lanterna da chave, com apenas um ponto e precisa reagir rapidamente, caso queira permanecer nas competições continentais.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo e do Paramount+.

Como chega o Cobresal

O Cobresal é o atual vice-campeão chileno, mas vem em péssima fase em 2024. Afinal, atualmente ocupa a 14ª posição num campeonato de apenas 16 clubes. São dez pontos em 11 jogos disputados até aqui, apenas um à frente do Unión la Calera, que abre a zona de rebaixamento. Contudo, na Libertadores a situação é complicada. Afinal, com apenas um ponto, a equipe precisa reagir rápido para ao menos buscar uma vaga na Sul-Americana. O terceiro colocado de cada chave da Libertadores, disputa a outra competição do continente.

Para esta quarta-feira, o técnico Gustavo Huerta tem todos os jogadores à disposição. Assim, ele deve mandar a campo o que tem de melhor para tentar a primeira vitória na atual edição da Copa Libertadores após um empate e duas derrotas.

Como chega o São Paulo

Já o Tricolor Paulista vive uma grande fase desde a chegada de Luis Zubeldía. Afinal, desde que o treinador argentino chegou ao MorumBIS, a equipe soma três vitórias (Barcelona-EQU, Águia de Marabá e Vitória) e um empate (Palmeiras). Aliás, chama a atenção que o São Paulo conquistou todos estes triunfos fora de casa. Assim, atuando no Chile, o Soberano tenta mais uma vitória na Libertadores e pode se classificar para as oitavas de final em caso de triunfo e uma derrota do Barcelona de Guayaquil para o Talleres.

Para o embate, os desfalques seguem o de sempre. Rafinha, Lucas Moura, Wellington Rato, Welington e Pablo Maia estão no departamento médico. Contudo, a grande dúvida é James Rodriguez. Afinal, o colombiano ficou de fora da viagem para Salvador e não sabe se será relacionado para o Chile.

COBRESAL X SÃO PAULO

Libertadores 2024 – Quarta rodada – Grupo B

Data e horário: 08/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Zorros del Desierto, em Calama (CHL)

COBRESAL: Leandro Requena; Guillermo Pacheco, Cristian Toro, Francisco Alarcón e Marcelo Jorquera; Diego Céspedes, Gastón Lezcano, Leonardo Valencia, César Munder e Franco García; Diego Coelho. Técnico: Gustavo Huerta.

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Diego Costa (Ferraresi); Igor Vinícius, Bobadilla, Alisson, Luciano e Michel Araújo; André Silva e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Juan Lopez (PAR)

Assistentes: Eduardo Britos (PAR) e José Villagra (PAR)

VAR: Andrés Cunha (URU)

