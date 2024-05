Club Brugge x Fiorentina: escalações e onde assistir

O primeiro finalista da Liga Conferência 2023/24 será definido nesta quarta-feira (8). Club Brugge e Fiorentina se enfrentam às 13h45 (de Brasília), no estádio Jan Breydel, na Bélgica, pelo jogo de volta da semifinal. Com a vitória por 3 a 2 na partida de ida, o clube italiano conta com a vantagem do empate neste duelo fora de casa para confirmar a vaga na decisão. A grande final está marcada para o dia 29 de maio, no estádio Agia Sophia, em Atenas, na Grécia.

Como chega o Club Brugge

O clube belga vai em busca de seu primeiro título europeu. Isto porque internacionalmente, o Club Brugge chegou a duas finais: uma na Champions e outra na Copa da Uefa, onde ficou com o vice em ambas.

Como chega a Fiorentina

Por outro lado, a Fiorentina aparece com status de favorita após a vitória por 3 a 2 na partida de ida, que garante a vantagem do empate para a Viola nesta quarta-feira. Ao mesmo tempo, os italianos tentam a conquista inédita após bater na trave na última temporada e ficar com o vice da competição.

Além disso, a boa notícia para a Fiorentina é o retrospecto da equipe nos jogos fora de casa. Isto porque o time está invicto nesta fase eliminatória da Liga Conferência em duelos como visitante.

Club Brugge x Fiorentina

Semifinal da Liga Conferência – (jogo da volta)

Data e horário: quarta-feira, 08/05/2024, às 13h45 (de Brasília)

Local: estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL)

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Skoras, Odoi, Nielsen, Ferran Jutglà; Vanaken; Thiago. Técnico: Nicky Hayen.

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Belotti. Técnico: Vincenzo Italiano.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.