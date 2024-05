Paulinho diz que Atlético está assimilando ideias de Milito: ‘Encontrando os caminhos’

Herói da vitória que garantiu a classificação do Atlético-MG na Libertadores, Paulinho celebrou o resultado. Após a partida contra o Rosario Central (ARG), o camisa 10 disse que a equipe está assimilando as ideias de jogo do técnico Gabriel Milito, mas que ainda há espaço para melhorar.

“O time está encontrando os caminhos, e a cada jogo que passa criamos mais chances claras. Estamos com pouco tempo para treinar, mas o Milito dá informações claras, e a gente traz isso para o jogo. Hoje criamos muito, mas o Rosario foi agressivo na marcação e fazendo falta demais. Ainda assim, poderíamos ter saído com um placar bem melhor. Estamos numa boa caminhada e já classificados para as oitavas”, disse Paulinho.

Diante de especulações de uma possível saída, Paulinho afirmou que está feliz no Galo. O jogador chegou ao clube no início do ano passado e desde então vive grande fase.

“Me sinto em casa e acolhido desde que cheguei. O clube me abriu as portas e me deu o aval para que eu jogue o melhor futebol. Me sinto leve e bem no Galo e espero ser ainda mais feliz aqui”, finalizou.

