Raphael Veiga deve voltar ao time titular do Palmeiras

Na próxima quinta-feira (9), o Palmeiras encara o Liverpool-URU, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A principal novidade no time que vai a campo será o meia Raphael Veiga. Ele se reapresentou com seus companheiros e trabalhou normalmente.

Nos últimos jogos, o camisa 23 rendeu abaixo do esperado e a justificativa foi a quantidade de jogos em sequência, fato que rendeu críticas da torcida. Por causa do desgaste, Raphael Veiga foi poupado diante do Cuiabá, em jogo disputado no último domingo (5).

Último gol

Apesar de não viver um bom momento, Raphael Veiga foi importante contra o Santos na decisão do Paulista. Na segunda partida, ele fez o gol que abriu o caminho da vitória. Logo após a final, ele não conseguiu recuperar o nível de jogo.

Luis Guilherme

Com a volta de Veiga, quem deve perder espaço no time titular é Luis Guilherme. O atleta ganhou espaço com a camisa 23, mas volta ao banco de reservas.

Veja a provável a escalação: Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López.

Libertadores

O jogo contra o Liverpool-URU pode encaminhar a vaga do Palmeiras ao mata-mata da Libertadores da América. Com sete pontos, a equipe está na liderança da chave F.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.