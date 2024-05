António Oliveira vê jogo ruim, mas reforça: ‘Importante é ganhar’

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Nacional (PAR), o treinador António Oliveira admitiu que o Corinthians deixou a desejar, sobretudo no primeiro tempo. O comandante português, inclusive, destacou que isso é natural e fruto do desgaste causado pelas viagens.

A ponderação de António tem sentido, afinal, dos últimos sete jogos do Corinthians, cinco foram realizados fora de casa: Juventude, Red Bull Bragantino, Argentinos Jrs, América de Natal e Nacional. Além disso, o Timão não teve uma semana cheia de treinos já que também enfrentou Fluminense e Fortaleza nesta sequência iniciada em 17 de abril.

“Foi um jogo extremamente desafiador, viemos em uma sequência desafiadora. Temos solicitados muitos dos mesmos jogadores. Fluminense, América-RN, Fortaleza e hoje (terça-feira)”, começou António.

Aliás, o Corinthians agora terá outro jogo fora de casa, afinal, visita o Flamengo, às 16h do próximo sábado (11), pela sexta rodada do Brasileirão. Assim, António Oliveira dá um recado à torcida: o mais importante, pelo menos neste momento, é a vitória.

“Não dá para jogar bem sempre. O mais importante do que a exibição é ganhar. Fizemos grande jogo contra o Fortaleza e não ganhamos. Hoje não jogamos tão bem e ganhamos, conseguimos nosso objetivo. Parabéns aos jogadores pelo esforço e dedicação que estão tendo nessa sequência de quatro jogos em dez dias. É uma carga grande, é um destrato a todos os profissionais. Eu estou cansado, imagina essa gente que está em treinos, viagens, concentrações, competindo, no desgaste emocional. Felizmente tenho jogadores com orgulho imenso”, concluiu o treinador António Oliveira.

Panorama nas competições

Com o resultado no Paraguai, o time comandado por António Oliveira soma sete pontos e aparece em segundo lugar, com um ponto a menos do que o Racing (URU). O Nacional, por sua vez, confirma a má fase. A equipe é a lanterna no Campeonato Paraguaio, com apenas 10 pontos em 16 jogos. Inclusive, o time de Assunção é o primeiro eliminado da Sul-Americana, com só um ponto. A terceira posição é do Argentinos Jrs, com seis. O líder avançará diretamente para as oitavas de final, enquanto o vice disputará ainda um playoff contra uma equipe eliminada da Libertadores.

Já no Brasileirão, o Corinthians aparece em 14º, com apenas cinco pontos somados em cinco rodadas. O Timão, inclusive, tem o terceiro pior ataque da competição, com só três bolas na rede.

