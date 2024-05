Yuri Alberto diz que jogou com dor e exalta António Oliveira

Retorno triunfal. Afastado do Corinthians por quatro jogos por conta de uma lesão no joelho esquerdo, o atacante Yuri Alberto entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Nacional (PAR). O camisa 9, inclusive, fez o primeiro tento da partida desta terça-feira (07), fora de casa.

Após a partida, o centroavante relatou que ainda convive com dores no local e agradeceu o apoio dado pelo treinador António Oliveira. Yuri Alberto revelou que o comandante português teve um papel fundamental em levantar a auto-estima do atleta.

“Muito feliz. Foi retorno muito especial. Se não fosse esse cara (António), hoje eu teria ficado no CT tratando. Estou com uma dificuldade grande no joelho. Ainda não estou 100%, mas estou melhorando. Muito feliz com esse gol, por ter ajudado meus companheiros. Todo dia ele ao DM e perguntava quando voltaria, me zoava para caramba. Hoje (nesta terça-feira) pude fazer um bom retorno. Muito feliz em voltar e correr que nem um cavalo, frear que nem um cavalo. Esse cara é muito especial para mim”, começou Yuri Alberto.

Na entrevista coletiva, o atacante ainda explicou a comemoração que fez. Na ocasião, o camisa 9 colocou as mãos no ouvido.

“Foi o momento, comemoro do jeito que gosto. Gosto de barulho. Queria que gritassem meu nome porque fazia tempo não gritavam. Fico muito feliz pelo gol e agora é me preparar para estar ainda melhor no sábado (quando visia o Flamengo pelo Brasileirão)”, completou Yuri Alberto.

Situação na Sul-Americana

Com o resultado no Paraguai, o time de Yuri Alberto oma sete pontos e aparece em segundo lugar, com um ponto a menos do que o Racing (URU). O Nacional, por sua vez, confirma a má fase. A equipe é a lanterna no Campeonato Paraguaio, com apenas 10 pontos em 16 jogos. Inclusive, o time de Assunção é o primeiro eliminado da Sul-Americana, com só um ponto. A terceira posição é do Argentinos Jrs, com seis. O líder avançará diretamente para as oitavas de final, enquanto o vice disputará ainda um playoff contra uma equipe eliminada da Libertadores.

Já no Brasileirão, o Corinthians aparece em 14º, com apenas cinco pontos somados em cinco rodadas. O Timão, inclusive, tem o terceiro pior ataque da competição, com só três bolas na rede.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.