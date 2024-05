Botafogo-SP e Mirassol empatam em jogo com três expulsões nos acréscimos

Botafogo-SP e Mirassol empataram sem gols na noite desta terça-feira (8), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no encerramento da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem grandes oportunidades de gol e com intensa disputa física, o jogo foi marcado pelas expulsões de Lucas Dias, Bernardo Schappo e Wallison, todos do time anfitrião, já nos acréscimos.

Com o resultado, o Pantera amarga jejum e chega ao terceiro jogo sem vencer na competição. O Leão, por outro lado, até balançou a rede com Lucas Ramon, mas o VAR viu impedimento no lance. Assim, os visitantes somam o seu primeiro ponto fora de casa.

Este foi o terceiro empate em três rodadas, e o Botafogo chega, portanto, a três pontos. Assim, fecha a rodada em 13º lugar. Já o Mirassol soma quatro pontos e aparece duas posições acima na tabela, em 11º.

Próximos jogos

O Botafogo-SP volta a campo no próximo sábado (11), às 17h, em visita ao Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas. O Mirassol, por sua vez, recebe o Paysandu no domingo, às 16h, no estádio Maião, no interior paulista.

