Flamengo desembarca sob protestos no Rio após derrota na Libertadores

Flamengo perde para o Palestino e tem apenas 4 pontos no Grupo E da Libertadores - (crédito: - Foto: JAVIER TORRES/AFP via Getty Images)

Após novo tropeço na Libertadores, o Flamengo desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (8). Alguns torcedores estiveram presentes no local para protestar diante do momento da equipe, que só venceu uma partida das últimas cinco na temporada. Assim, a segurança teve que ser reforçada com viaturas da Polícia Militar.

Vale destacar que o técnico Tite, um dos mais criticados pelos torcedores presentes, deixou o lugar por uma outra saída, diferente do restante do elenco. Em Coquimbo, no Chile, o Rubro-Negro perdeu para o Palestino por 1 a 0 e se complicou em seu grupo no torneio continental.

Cerca de 10 torcedores já protestavam antes mesmo da delegação desembarcar, algo que aconteceu por volta das 7h. Quando o grupo surgiu no saguão, ouviram muitas reclamações dos presentes no local. Um dos jogadores mais criticados foi o lateral Wesley. Um torcedor, por sua vez, chamou o atacante Pedro de fominha.

Por outro lado, De la Cruz foi o único jogador a receber elogios e comentários positivos dos torcedores. Muitos deles citaram que o uruguaio tem carregado o time, que apresenta também erros defensivos.

” Nem Noé carregou tanto animal quanto o De la Cruz” gritou um torcedor.

Campanha preocupante

Com 4 pontos nos primeiros quatro jogos nesta Libertadores, o Flamengo igualou suas piores campanhas no século XXI, em 2002 e 2014. Nas duas edições anteriores, aliás, o clube fez a mesma quantidade de pontos nas quatro primeiras rodadas. Nos dois anos, o fraco desempenho resultou em eliminações precoces.

Contudo, em nenhuma das duas edições, o Rubro-Negro tinha um elenco tão qualificado como o desta temporada e os investimentos realizados. Os protestos são justamente relacionados ao desempenho da equipe em campo, ainda mais com a derrota para um frágil Palestino.

“13 dias do salário desses caras é um ano do Palestino”, disse um torcedor presente no local.

Em 2024, os comandados de Tite iniciaram a campanha com um empate com o Millonários, na Colômbia e venceram o Palestino, no Rio de Janeiro. No entanto, perderam para o Bolívar, fora de casa, e agora para os chilenos. Por fim, o time só consegue chegar no máximo aos 10 pontos e terá que vencer os últimos dois jogos para ainda sonhar com a vaga nas oitavas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.