Santos oferece CT e Vila Belmiro para clubes do Rio Grande do Sul

O Santos, em ato conjunto com a Federação Paulista de Futebol, ofereceu ao trio formado por Grêmio, Internacional e Juventude as instalações do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro. Os gaúchos podem usar a estrutura do clube enquanto a situação no Rio Grande do Sul não se normalize.

“Em conversa com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira, colocou há pouco a Vila Belmiro e as demais estruturas do Clube à disposição das equipes do Rio Grande do Sul, se solidarizando em nome do Santos FC e reafirmando apoio incondicional’, escreveu o Santos, em nota.

Além do Santos, Palmeiras, São Paulo e Flamengo já haviam tomado em conjunto uma decisão parecida. Eles ofereceram seus centros de treinamento aos três clubes do Rio Grande do Sul que estão na elite do futebol brasileiro.

A CBF anunciou um novo adiamento com relação aos compromissos das equipes gaúchas até o dia 27 de maio. Assim, a entidade definiu que são as partidas que envolvem times de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, tanto nas condições de mandante como visitante.

Além disso, os três clubes afirmaram, que acreditam que a CBF, em seu papel de entidade máxima do futebol nacional, possa disponibilizar a Granja Comary.

Gaúchos ainda não responderam oferta do Santos

No momento, as equipes gaúchas estão focadas no trabalho voluntário e na arrecadação de doações de alimentos, roupas, remédios e água para o estado. Assim, ainda não responderam se vão utilizar os CTs que foram disponibilizados.

