Vasco acerta com a Betfair para ser a nova patrocinadora máster

Fim da espera! Após quatro meses, o Vasco novamente tem um patrocínio máster. Inicialmente, a informação é de que o clube carioca havia chegado a um acordo com uma casa de apostas. Segundo a apuração do Jogada10, é que a empresa em questão é a Betfair. O novo contrato que terá duração de 18 meses (um ano e meio), ou seja, até o fim de 2025, vai render até R$ 115 milhões ao Cruz-Maltino.

Assim, o clube de São Januário assume a quarta posição de patrocínio máster mais caro do Brasil. Isso porque supera os vínculos de Fluminense e São Paulo, também com casas de apostas. Ambos os clubes recebem cerca de R$ 52 milhões por ano. A tendência é a de que o anúncio oficial ocorra nesta quinta-feira (09), já que o Gigante da Colina fez uma postagem enigmática, neste sentido. Vale ressaltar que o Vasco sofria pressão para conseguir um desfecho positivo, pois ficou próximo de completar quatro meses sem um patrocinador máster. Inclusive, era o único integrante da Série A sem estampar uma parceria na região mais nobre do seu uniforme.

A patrocinadora máster anterior do Cruz-Maltino era a PixBet, que oferecia R$ 22 milhões por ano ao Cruz-Maltino e era válido até o fim deste ano. Contudo, o valor era considerado defasado internamente pelo clube, além dos atrasos de pagamento. Outro fato que causou desgaste foi que a empresa acertou a renovação contratual com o Flamengo por quase quatro vezes o seu valor.

Diretoria do Vasco negocia ao lado da 777

A diretoria Gigante da Colina em conjunto com os executivos da 777 Partners foram os responsáveis por conduzir as tratativas. Ainda mais porque a SAF está sem um diretor comercial, após a demissão de Caetano Marcelino, há quase seis meses.

Betfair tem histórico de investimento no futebol

A casa de apostas Betfair já realiza investimentos no futebol já há algum tempo. A empresa é a patrocinadora máster do Cruzeiro desde janeiro de 2023 e paga R$ 25 milhões anualmente ao clube mineiro. Além disso, o vínculo é válido até o fim deste ano e há conversas para ampliação. Apesar disso, outra casa de apostas ofereceu propostas a Raposa.

Com a venda da SAF por parte do Ronaldo, que é garoto-propaganda da companhia, há a possibilidade de o contrato não ser renovado. Anteriormente, a Betfair também patrocinou o Palmeiras, com início em maio de 2022. O acordo, incluía a exibição de sua marca na região mais nobre da camisa da equipe feminina e parceria para ações promocionais envolvendo o time masculino. O vínculo terminava no final do ano passado e não foi renovado.

Vasco assume quarta posição de patrocínio máster mais caro. Veja o Top5

Corinthians – Vai de Bet – R$ 120 milhões

Flamengo – Pixbet – R$ 85 milhões

Palmeiras – Crefisa – R$ 81 milhões

Vasco – Betfair – R$ 70 milhões

São Paulo e Fluminense – SuperBet – R$ 52 milhões

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagrame Facebook .